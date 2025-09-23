"車 1대 당 이산화탄소 3㎏ 줄여"…현대차·기아, 탄소 저감 타이어 소재 개발

재활용 철 활용한 타이어 스틸벨트 개발 성공

현대자동차·기아가 탄소 저감을 위한 타이어 핵심 소재 기술을 확보했다.

23일 현대차·기아는 재활용 철 스크랩 소재와 전기로를 활용해 제조공정에서 탄소배출량을 크게 줄인 타이어 스틸벨트(Steel belt) 개발에 성공했다고 밝혔다.

이번 기술은 2023년 현대제철, HS효성첨단소재, 한국타이어 등과 공동 연구 체계를 구축하고 탄소 조감 타이어 스틸벨트 개발에 돌입한 이후, 2년여만에 내놓은 성과다.

스틸 벨트는 타이어 고무층 내부에 삽입되는 철선(Steel wire) 부품이다. 타이어 하중을 지탱하고 비틀림과 변형을 최소화해 주행 안전성과 내구성을 향상시키는 역할을 한다. 운행 중 마모되는 고무와 달리 타이어 수명 내내 일관된 성능을 보장해야 한다. 그만큼 엄격한 품질 수준과 높은 강도가 요구된다.

기존 스틸벨트는 철광석을 고로에 녹여 제작하는 방식이 적용돼왔다. 하지만 탄소 저감 스틸벨트의 경우 철 스크랩 등 재활용 소재를 80% 이상 사용했다. 이를 통해 생산 과정에서의 이산화탄소 배출량을 22% 줄일 수 있었다. 이는 차량 1대당 약 3㎏ 이상의 탄소 배출량 저감 효과를 낸다. 연간 참나무 한 그루가 상쇄할 수 있는 이산화탄소 흡수량과 유사한 수준이다.

신기술의 또다른 특징은 재활용 소재에 최적화된 특수 열처리 가공 기술을 적용해 최고급 강성인 '울트라 텐실(UT)'급의 성능을 구현했다는 점이다. 가혹한 운행 환경에서도 안정적인 주행성과 조향성을 확보했다. 탄소 저감 스틸벨트가 적용된 타이어는 향후 출시될 현대차그룹 차량에 순차 적용될 계획이다.

홍승현 현대차·기아 기초소재연구센터 상무는 "신기술은 밸류체인을 구성하는 우리나라 대표 기업들이 '지속 가능한 미래'라는 공동 목표 아래 이뤄낸 기술 협력의 결과물"이라며 "이 기술이 미래 세대를 위한 탄소중립이라는 여정에 의미 있는 이정표가 될 수 있도록 기술의 완성도를 더욱 높여가겠다"고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



