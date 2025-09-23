동서식품, '2025 카누 바리스타 챔피언십' 결선 개최

27~28일 신세계百 강남점 오픈스테이지서 열려

방문객 무료 시음회 및 바리스타 특별 시연

동서식품이 오는 27일부터 28일까지 서울 신세계백화점 강남점 센트럴시티 1층 오픈스테이지에서 '2025 카누 바리스타 챔피언십' 결선을 개최한다고 23일 밝혔다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 진행되는 '2025 카누 바리스타 챔피언십'은 커피 브랜드 '카누'의 전문성을 알리고 국내 커피문화 발전에 기여하기 위해 동서식품에서 주관하는 바리스타 경연 대회다. 지난 5월 참가자 모집을 시작으로, 7월 한남동 맥심플랜트에서 5일간 치열한 예선을 치른 가운데 총 8명의 바리스타가 결선에 진출했다.

결선 첫날인 27일에는 핫 아메리카노와 아이스 라떼 경연이, 28일에는 참가자들이 직접 개발한 창작 메뉴 대결이 펼쳐진다. 우승자에게는 상금 3000만원, 2등과 3등에게는 각각 1000만원과 500만원의 상금이 수여된다. 심사는 2023 월드 바리스타 챔피언십(WBC) 우승자인 엄보람 바리스타를 비롯해 커피 전문가들이 맡는다.

동서식품은 이번 결선을 앞두고 25일부터 28일까지 행사장 인근에 브랜드 존과 샘플링 존, 카누 마켓 팝업 등을 운영한다. 방문객들은 카누 제품을 직접 체험하고 무료 시음을 즐길 수 있으며, 현장 이벤트에 참여하면 푸짐한 경품도 받을 수 있다.

특히 신세계백화점 강남점 지하 1층에서 열리는 카누 마켓 팝업에서는 소비자가 로스팅 강도와 산미를 선택해 스틱, 캡슐, 원두 등 다채로운 제품을 맛보고 구입할 수 있으며, 엄보람 바리스타의 스페셜 시연회도 진행된다.

결선 전날인 26일에는 지난해 카누 바리스타 챔피언십 파이널리스트들의 커피 제조 시연과 함께 올해 대회에 참가해 화제를 모은 가수 겸 작곡가 '코드 쿤스트'의 시연도 진행될 예정이다. 28일에는 초대 가수 정인의 특별 공연도 펼쳐진다.

강성룡 동서식품 마케팅 상무는 "올해 '카누 바리스타 챔피언십' 결선에는 뛰어난 실력과 뚜렷한 개성을 지닌 참가자들이 대거 진출해 기대를 모으고 있다"며 "결선 현장에서는 열정적인 무대와 함께 다양한 체험 행사를 통해 '카누'의 매력을 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



