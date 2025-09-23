권대영 부위원장, 청년주간 맞아 금융위 인턴과 오찬

청년들의 애로사항 청취

권대영 금융위원회 부위원장은 청년주간(9월20일~26일)을 맞아 22일 금융위 청년 인턴과 오찬 간담회를 진행했다고 23일 밝혔다.

주제 제한없이 자유로운 분위기에서 진행한 이번 간담회에서 청년들은 취업·진로·금융정책 등 다양한 분야에 대해 의견을 피력했다. 특히, 취업을 준비하는 청년인턴인 만큼 취업 관련 논의가 많았다. 다수의 청년인턴이 금융권 취업을 희망하고 있었으며, 금융권이 청년에게 일경험(인턴 등), 채용 기회를 충분하게 제공하길 바란다는 의견을 전했다.

권 부위원장은 올해 8월 개최된 '금융권 공동채용 박람회'에 3만3000명의 구직자가 참석하는 등 많은 청년이 금융권 취업을 희망한다는 것을 잘 알고 있다고 언급했다. 이어 청년들의 간절하고 절박한 마음을 금융권에 충분히 전달하고 협조를 구하겠다고 밝혔다.

또 권 부위원장은 청년에게 기회가 부족한 사회가 된 것에 대해 깊은 책임을 느끼며, 일자리(창업·취업), 자산형성, 금융교육, 재무관리 등 다양한 영역에서 사회는 청년을 육성(인큐베이팅)·지원할 의무가 있다고 언급하였다.

이 외에도 취업활동을 하는 인턴들을 위한 진솔한 조언과 대화가 오갔으며, 금융위는 앞으로 다양한 청년의 목소리를 적극 청취해 새정부 청년 금융정책을 수립하는 데 활용할 계획이다.





