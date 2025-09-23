농협은행, 중견기업 맞춤 금융지원 나서

한국중견기업연합회와 업무협약 체결

금융지원·보증프로그램 확대

NH농협은행이 22일 서울 마포 한국중견기업연합회 본사에서 '중견기업의 안정적 성장을 위한 맞춤형 금융지원' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 중견기업에 대한 금융지원을 확대한다. 한국중견기업연합회는 금융 니즈가 있는 우수회원사를 추천하고, 농협은행은 여신, 외환 등 종합적인 금융 우대를 제공한다. 금융지원 확대를 위해 정기 회의체 구성 등 실무협의 채널을 운영하고, 신용보증기금과 연계한 '보증 프로그램'도 확대한다.

농협은행은 올해 조직개편으로 대기업고객부에 중견기업금융팀을 신설, 중견기업 지원을 강화해 올 해 중견기업여신이 1조원 이상 순증할 것으로 예상된다.

농협은행은 5800여개의 중견기업들을 대상으로 금융지원을 펼칠 예정이다. 엄을용 기업금융부문 부행장은 "양 기관은 유기적으로 협업해 중견 기업 성장을 지원할 것"이라며 "우리 기업들이 혁신에 전념할 수 있도록 농협은행은 생산적 금융을 강화해 나가겠다"라고 말했다.





