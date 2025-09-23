롯데카드 정보보호 비중 지난해 9%로 급감

롯데카드 집단소송 6000여명 이상 참여

롯데카드의 최근 5년 새 정보보호 예산 비중이 급감한 것으로 나타났다.

23일 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 롯데카드의 올해 정보보호(인건비 제외) 예산은 96억5600만원으로 IT 예산 1078억4400만원의 9.0%로 집계됐다. 2020년엔 이 비중이 14.2%였으나 지난해까지 5.2%포인트나 급감했다.

롯데카드는 정보보호 예산 비중의 감소폭이 8개 전업 카드사 중 가장 컸다. 같은 기간 우리카드 4.4%포인트, 삼성카드 3%포인트, 비씨카드 1.3%포인트, 신한카드는 0.7%포인트 하락했다. 반면 국민카드 4.6%포인트, 현대카드 2.1%포인트, 하나카드는 0.4%포인트 정보보호 예산 비중을 늘렸다.

MBK파트너스는 롯데카드 해킹 사태와 관련해 주주사 책임론이 불거지자 전날 입장문을 내고 반박했다. MBK파트너스는 2020년부터 2024년까지 롯데카드 당기순이익의 40%, 총 배당금의 1.5배 수준의 IT 투자를 해왔다며 관리 소홀 주장은 사실이 아니라고 했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr



