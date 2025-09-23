李 대통령 "美 요구대로 3500억 달러 투자시 금융위기 직면" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①李 "통화스와프없이 美 요구 방식대로 3500억달러 투자 땐 '1997년 외환위기' 재현"

②미국 관세 여파…9월 수출, 일평균 10.6% '뚝'

③사상 최고 코스피, 반도체·외국인 '쌍끌이'…내년 상반기까지 강세 전망

MARKET INDEX

○뉴욕증시 엔비디아·오픈AI 투자 협력에 일제 상승

○AI 낙관론에 3대 지수 최고치

○아이폰 판매 호조도 기술주 강세 견인

TOP 3 NEWS

■ 이 대통령 "대미투자 3500억달러, 현금으로 내면 韓 금융위기 직면" ○3500억달러 '현금 지급' 원하는 미국

○이 대통령 "금융위기 온다" 거절 의사

○李, 비핵화 이전 북핵 '생산 중단' 강조

■ 관세 여파에…이달 20일까지 일평균 수출 10.6% '뚝' ○관세청, 9월 1~20일 수출입 현황

○늦은 추석영향에 조업일수 3.5일 늘어…전체 수출은 13.5%↑

○10월엔 조업일수 2일 줄어

■ 코스피 상승세 내년 상반기까지…반도체·외국인 지지 탄탄 ○내년 상반기까지 강세장 지속 예상

○외국인 추가 자금 유입 기대 유효

○3저(저달러·저유가·저금리) 환경 긍정적

그래픽 뉴스 : "의료심사·과실비율까지 AI가 맡는다"…보험업계 혁신 가속화

○KB손보, 자동차사고 과실비율 AI 에이전트 도입

○삼성화재 'AI 의료심사' 서비스 선봬

○한화·교보생명 등도 혁신금융 AI 서비스 고도화

돈이 되는 法

■ "이사 두 명 추가 선임 적대적 M&A 아냐" ○대전지법, 윤 회장·윤 대표 가처분 신청 기각

○윤 부회장, 콜마비앤에이치 주총 참석 가능

○법원 "적대적 M&A·초다수결의제 주장 이유 없다"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092215532128592

■ "기말상여금은 통상임금 O, 실적평가급은 X" ○대법원, 대한적십자사 기말상여금 통상임금 인정

○실적평가급은 "통상임금 아냐" 판단

○교통보조비·처우개선비·직책보조비는 통상임금 유지

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092215522115542

■ 사흘 연속 회식 끝에 숨진 직원에 '업무상 재해' 인정 ○법원 "회식 후 과음 사망, 업무상 재해 해당"

○서울행정법원, 근로복지공단 부지급처분 취소

○연이은 회식·업무 관련성 인정…유족급여 지급해야

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092215504804192

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 KB제33호스팩 청약, 확정공모가 2000원

○해외

01:00 미국 FOMC 위원 Barkin 연설

01:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

02:15 캐나다 BoC의 부지사 Rogers의 연설

02:30 독일 부바 발즈의 연설

16:15 프랑스 제조업 구매관리자지수 (9월)

16:30 독일 서비스 구매관리자지수 (9월)

17:30 영국 복합 구매관리자지수(PMI) (9월)

22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (9월)

22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 18℃( ▼ 1 ℃) ｜최고기온 : 27℃( ▲ 2 ℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

