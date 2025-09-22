본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전교통공사 이정숙 직원, '찾아가는 교통안전 교육' 이끌어

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.22 15:39

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

어르신ㆍ장애인 등 교통약자 위해 연간 900여명 교육

대전교통공사 이정숙 직원(사진=대전교통공사 제공)

대전교통공사 이정숙 직원(사진=대전교통공사 제공)

AD
원본보기 아이콘

대전교통공사 이정숙 직원이 어르신ㆍ장애인 등 교통약자를 위해 '찾아가는 교통안전 교육'을 진행하면서 연간 900여 명과 소통하고 있어 지역사회에서 큰 울림을 주고 있다.


이정숙 직원은 올 한 해 동안 경찰서, 행정복지센터, 발달장애인 시설 등을 직접 찾아다니며 맞춤형 교통안전 교육을 진행했다. 교육 대상은 어린이, 어르신, 장애인 등 교통안전 사각지대에 놓인 시민들이었다.

무엇보다 이번 교육은 단순한 강의가 아니라 시민의 눈높이에 맞춘 체험형·참여형 방식으로 이뤄졌다. ▲무단횡단 금지 및 안전한 보행법 ▲어린이 보호구역 안전 수칙 ▲고령 운전자의 사고 예방과 운전면허 반납 안내 ▲이륜차 안전 수칙 ▲민식이법·하준이법 등 실제 생활과 맞닿은 사례를 쉽고 따뜻하게 풀어냈다.


또한 ▲자동차 승차 시 안전띠 착용 ▲밝은 옷 입기의 필요성 ▲횡단보도 체험, 나아가 ▲화재 시 대처법과 소화기 사용법 ▲사각지대 주의법 등 생활 속에서 바로 실천할 수 있는 안전 습관을 알기 쉽게 전달했다.


특히 발달장애인을 위한 교육은 이해하기 쉬운 시청각 자료와 체험 중심 프로그램으로 구성해 큰 호응을 얻었다.

이정숙 직원은 "교통안전은 단순한 지식이 아니라 시민의 생명을 지키는 약속"이라며 "작은 실천이 모여 큰 변화를 만든다는 믿음으로 앞으로도 시민들과 함께하겠다"고 소감을 전했다.


연규양 사장은 "매사 적극적인 교통안전 교육을 담당하는 이정숙 직원의 활동은 단순 교육을 넘어 시민과 직접 소통하는 안전 문화 확산의 모범 사례"라며 "공사는 앞으로 이 같은 우수사례를 제도화하고, 찾아가는 교통안전 교육을 정례화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기