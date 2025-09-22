본문 바로가기
거래소, 한국 자본시장 콘퍼런스 개최…'오천피' 과제 논의

김진영기자

입력2025.09.22 15:28

한국거래소가 오는 29일부터 이틀간 서울 웨스틴조선호텔에서 한국 자본시장 콘퍼런스(KCMC)를 개최한다고 22일 밝혔다.


올해로 2회차를 맞는 콘퍼런스는 한국 자본시장의 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국내외 시장 참가자들의 소통을 지원하기 위해 마련됐다.

행사 첫날인 29일에는 코스피 최고치 경신 기념 특별 세션을 마련해, 코스피 최고치 경신의 의미와 코스피 5000 시대를 위한 비전과 과제를 논의할 예정이다.


30일에는 디지털 자산을 주제로 STO(토큰증권), 가상자산 ETF(상장지수펀드) 도입과 관련한 해외 주요 사례 등을 공유하고 우리 시장에 관련 신상품을 성공적으로 도입하는 방안을 논의할 계획이다.


행사 기간 참여기관 홍보 부스, 상장지수상품(ETP) 상품 설명회, 글로벌 기관투자자 라운드테이블, 일대일 투자 미팅 등 부대 행사를 열어 시장 참가자 간 소통 기회를 확대한다.

거래소 측은 "이번 행사가 대한민국 자본시장을 대내외에 알리는 글로벌 자본시장 행사로 자리매김할 수 있도록 앞으로도 꾸준히 발전시킬 계획"이라고 전했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

