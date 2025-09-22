동두천시, 생활 속 자투리 녹지공간 '쌈지공원' 조성 완료

경기 동두천시는 올해 도비 보조사업으로 총 2억원을 투입해 보산동·광암동·상봉암동 3곳에 쌈지공원 조성사업을 완료했다고 22일 밝혔다.

광암동 '쌈지공원' 조성 완료. 동두천시 제공

이번 사업으로 도심 내 방치된 자투리 공간을 정비하고 녹지와 휴게 시설을 새롭게 설치해 시민들에게 쾌적한 휴식·여가 공간을 제공하게 됐다.

조성된 쌈지공원에는 다양한 수목이 식재됐으며 퍼걸러, 벤치, 야외운동기구 등 편의시설도 갖춰 남녀노소 누구나 이용할 수 있는 생활 속 쉼터로 거듭났다.

특히 광암동과 상봉암동(국도 3호선 고가 하부)은 기존 무단 경작지와 환경 저해 요소를 정비해 녹지공간으로 새롭게 단장함으로써 주변 경관을 크게 개선하는 효과를 거뒀다.

시 관계자는 "이번 쌈지공원 조성으로 시민들의 일상 가까이에 한층 편리한 휴식처를 마련하게 됐다"라며 "앞으로도 유휴 공간을 적극 활용해 녹지를 확충하고 정주 여건과 도시 미관을 지속적으로 개선해 나가겠다"라고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



