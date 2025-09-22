한국토요타, 국제패럴림픽 정기총회 의전차량 지원

렉서스 LX·LM·LS 등 10종 지원

한국토요타자동차는 24일부터 27일까지 서울에서 열리는 '2025 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회' 운영을 위해 공식 의전차량을 지원한다고 22일 밝혔다.

한국토요타자동차는 24일부터 27일까지 서울에서 열리는 '2025 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회' 운영을 위해 공식 의전차량을 지원한다고 22일 밝혔다. 한국토요타 AD 원본보기 아이콘

이번 총회에는 올해 새롭게 출시된 렉서스 플래그십 SUV LX, 탑승자에게 편의와 안락함을 제공하는 프리미엄 미니밴 LM, 정통 세단의 품격을 갖춘 플래그십 세단 LS를 비롯해, 토요타의 알파드·시에나 등을 포함한 총 10종의 차량이 의전 차량으로 제공된다.

한국토요타는 2023년 대한장애인체육회와 후원 협약을 체결, 선수단 훈련 지원과 기부 활동을 이어왔다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "한국토요타가 추구하는 '모두를 위한 모빌리티' 실현의 일환이며, 성공적인 개최에 작은 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 장애인 스포츠와 패럴림픽을 응원하는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

한편 한국토요타자동차는 2017년 대한장애인탁구협회 후원 협약을 시작으로, 2020 도쿄와 2024 파리 패럴림픽 국가대표 선수단 지원, 2022 항저우 아시안 패러게임 공식 스폰서 참여 등 다양한 국제무대에서 선수들의 훈련 환경 개선과 대회 참가를 지원하며 장애인 체육 발전에 기여해 오고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>