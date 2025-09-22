윤석열 정권 R&D 예산 삭감에 일자리 잃은 연구원들…실직자 30.6% 급증

황정아 민주당 의원 "2030 청년 연구자 피해 집중"

윤석열 정부의 연구개발(R&D) 예산 삭감이 연구자 실직 문제를 악화시켰다는 통계가 나왔다. 특히 2030 신진 연구자에게 피해가 극심한 것으로 나타났다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 더불어민주당 의원이 22일 고용노동부로부터 제출받은 자료를 살펴보면 지난해 자연·생명과학 연구직과 정보통신 연구개발직 및 공학기술직의 구직급여 신청자 수는 모두 2만8092명으로, 전년 대비 30.6% 급증한 것으로 나타났다.

자연·생명과학 연구직의 구직급여 신청자 수는 6331명으로, 전년 대비 25.6% 늘었고, 정보통신 연구개발직 및 공학기술직의 경우 2만1761명으로 같은 기간 32.2% 증가했다.

국가 R&D 예산은 2023년 31조1000억원에서 지난해 26조5000억원으로 15%가량 삭감됐다. 연구계에 따르면 그 여파는 대학 연구실을 중심으로 올해까지도 이어지고 있다.

특히 연령별로 보면 30대 이하 신진·청년 연구자를 중심으로 피해가 컸다. 지난해 자연·생명과학 분야 구직급여 신청자 가운데 30대 이하는 4662명으로 전체의 73%를 차지한다. 같은 기간 정보통신 분야는 1만5283 명으로 70%를 차지한다.

새 정부 들어 올해 R&D 예산이 30조원 가까이 회복되면서 실직자 증가 추이는 꺾였지만, 그 여파가 아직 이어지고 있다는 지적도 나온다.

올해 1월부터 7월까지의 자연·생명과학 분야 구직급여 신청자 수는 3955명인데, 이를 12개월로 환산하면 올해 약 6780명의 실직자가 발생할 것으로 황 의원은 예측하고 있다. 전년 대비 증가율은 7%로, 증가폭은 축소됐지만, 추세를 반전시키지는 못했다.

한편 과학기술정보통신부는 이달 태스크포스(TF)를 꾸리고 지난 정권에서의 R&D 삭감 진상 조사에 착수했다.

황 의원은 "근거 없던 윤석열 대통령의 R&D 예산 폭거가 현장 연구자들의 일자리와 생계를 직접적으로 위협했다" 며 "과학기술 패권 시대의 핵심 동력인 이들을 지키기 위해서라도 진상조사가 제대로 이뤄져야 한다. 충분한 재정적 뒷받침과 안정적인 연구 환경도 필수"라고 말했다.

