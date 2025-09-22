본문 바로가기
한화그룹, 추석 전 2620개 협력사 '대금 조기 지급'

심성아기자

입력2025.09.22 09:09

시계아이콘00분 28초 소요
방산·조선·에너지 등 협력사에 조기 지급
지역 상권 활성화 위해 온누리상품권 지급

한화 그룹은 추석을 맞이해 협력사의 원활한 자금 운용과 내수 경기 활성화를 위해 2620개 협력사에 3035억원의 거래대금을 조기 지급한다고 22일 밝혔다.

서울 중구에 위치한 한화그룹 본사 사옥 전경. 한화

서울 중구에 위치한 한화그룹 본사 사옥 전경. 한화

지급 규모는 한화오션 1430억원, 한화에어로스페이스 763억원, 한화시스템 357억원 등이다. 한화그룹은 설과 추석 등 명절을 앞두고 협력사의 자금 운용 부담을 덜어주기 위해 대금을 앞당겨 지급해왔다. 지난 설에는 약 1700억원, 작년 추석에는 약 1900억원의 대금을 조기 지급했다.


또 한화그룹은 지역 상권 활성화를 위해 온누리상품권 65억원어치를 구매해 임직원에게 지급한다. 임직원들이 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 온누리상품권을 사용함으로써 지역경제 선순환에 기여할 것으로 기대된다.

한화에어로스페이스, 한화오션, 한화시스템 등 주요 계열사들은 명절을 앞두고 지역사회를 위한 나눔 활동을 진행한다. 한화에어로스페이스는 대전, 충북 보은, 경남 창원, 전남 여수 등 사업장에서 지역 어르신과 소외계층에게 쌀과 생필품 등을 전달한다. 한화오션은 거제에서 지역민, 고객사 직원 및 가족 등과 함께 명절 음식 나눔과 환경정화 행사를 개최한다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

