권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
[속보]심우정 전 검찰총장, 내란특검 피고발인 조사 출석
2025년 09월 21일(일)
"호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'
'280만원' 받고…초등생 딸과 목욕·음란행위 허락한 엄마 실형
"한국은 보수적, 미국처럼 나아가야"…'장남 동성혼' 윤여정의 일침
"뚱보 되는 지름길" 이 음식, 한때 셰프가 솜씨 낸 고급요리…'1.3㎜에 담긴 비밀' [맛있는 이야기]
"또 공공 주도? 국민은 안속는다…이재명 주택대책은 文 실패의 데자뷔"
"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'
"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발
美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다
한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"
부산국제영화제 찾은 李대통령 부부, 영화 '극장의 시간들' 관람