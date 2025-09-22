잇단 해킹 피해에 정부 "과태료 강화·징벌적 과징금 추진" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①통신사·금융권 잇단 '해킹 피해' 비상…정부, '과태료 강화·징벌적 과징금' 추진

②2분기 해외직접투자액 13% 감소…美관세 협상 장기화 등 영향

③금융위, 주담대 위험가중치 20%로 높인다…생산적 금융 투자 유도

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 최고가 경신에 경계심 커져

○PCE, 팽팽한 금리인하 전망에 변수

○美 마이크론 23일 실적발표 주목

Top3 NEWS

■ 정부, 해킹 강경대책 예고…직권조사·징벌적 과징금 추진 ○국가안보실 주도 범부처 대응

○보안 원점 재검토, 근본대책 마련

○기업 전산 정보보호 긴급 점검

■ 글로벌 통상환경 불확실성 확대…2분기 해외직접투자 13.4%급감 ○총투자액 141.5억 달러

○정보통신·부동산업 급감

○"통상 리스크 모니터링"

■ "은행 자본규제 대폭개선, 부동산대출 줄이고 기업대출 늘린다" ○금융위원회, 생산적 금융 대전환 회의 개최

○은행 위험가중자산(RWA) 비율 규제 개선 방안 발표

○부동산 자금 공급 줄이고, 기업 대출 늘리는 방향 추진

그래픽 뉴스 : 美 제재에도 혁신 신약 기어 올리는 中

○美, 중국산 의약품 규제 강화 검토

○中, 혁신 신약 임상 승인 기간 절반 단축

○패권 경쟁 속 한국 기업에 기회·압박 공존

the Chart : '국민주식' 삼성전자 8만 고지 탈환…"10만전자 간다"

○이달 들어 외인·기관 순매수 1위

○메모리 업황 개선에 목표가 줄상향

○단기 급등 피로·공매도 변수

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 삼성스팩11호 청약, 확정공모가 2000원

코스닥 KB제33호스팩 청약, 확정공모가 2000원

○해외

21:30 미국 시카고 연준 국가활동지수 (8월)

21:30 캐나다 원자재가격지수 (MoM) (8월)

21:45 독일 연방은행 마우더러의 연설

22:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰

22:45 영국 BoE의 MPC 위원 Pill의 연설

23:55 캐나다 BoC의 부지사 Rogers의 연설

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 16℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 25℃( ▼ 1℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

