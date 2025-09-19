본문 바로가기
진도군, 신규 공무원 '우리고장 바로알기' 현장학습

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.19 17:39

조직문화 적응·직무능력 배양 '맞춤형 교육'

진도군은 지난 18일 신규 임용된 공무원 26명을 대상으로 '우리 고장 바로 알기' 현장 학습을 실시했다. 진도군 제공

진도군은 지난 18일 신규 임용된 공무원 26명을 대상으로 '우리 고장 바로 알기' 현장 학습을 실시했다. 진도군 제공

전남 진도군은 지난 18일 신규 임용된 공무원 26명을 대상으로 '우리 고장 바로 알기' 현장 학습을 실시했다.


이번 현장 학습은 새내기 공무원들이 지역의 역사와 문화를 이해하고 직무 수행에 필요한 실무적 안목을 넓히도록 돕기 위해 마련됐다. 참가자들은 ▲울돌목 진도타워 ▲운림산방 ▲쏠비치 진도 등 주요 명소와 산업 현장을 직접 탐방하며 지역 행정·산업·문화 전반을 체험했다.

특히 운림산방에서는 진도 출신 예술가들의 발자취를 체감하며 문화적 소양을 넓히는 시간을 가졌다. 또한 교육 과정에는 조직문화 이해, 소통 역량 강화, 공직 가치 확립, 청렴 교육 등이 포함돼 단순한 이론 중심을 넘어 실질적인 공직 적응력을 키우는 데 중점을 뒀다.


군 관계자는 "이번 현장 학습을 통해 새내기 공무원들이 고장에 대한 자긍심을 갖고 빠르게 공직사회에 적응해 나가길 기대한다"며 "앞으로도 맞춤형 교육 프로그램을 통해 실질적인 역량 강화를 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
