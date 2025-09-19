본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

김정관 산자부 장관, 경주서 APEC 경제인행사 준비상황 점검

영남취재본부 최대억기자

입력2025.09.19 13:57

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예술의전당·화랑마을·HICO·강동리조트 등 주요 시설 확인

김정관 산업통상자원부 장관이 18일 경주를 방문해 APEC 경제인행사 준비 상황을 직접 점검했다.


19일 경주시에 따르면 김 장관은 주낙영 경주시장과 함께 경주예술의전당, 화랑마을, 화백컨벤션센터(HICO), 강동리조트 등 주요 시설을 차례로 돌며 동선, 안전, 부대시설 등 세부 준비 상황을 확인했다.

김정관 산업통상자원부 장관과 주낙영 경주시장이 18일 경주예술의전당에서 APEC 경제인행사 준비 상황을 점검하고 있다. 경주시 제공

김정관 산업통상자원부 장관과 주낙영 경주시장이 18일 경주예술의전당에서 APEC 경제인행사 준비 상황을 점검하고 있다. 경주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 점검에는 산자부 실무진과 김상철 APEC 준비지원단장, 이성우 대한상의 APEC추진본부장, 경북도·경주시 관계자 등이 동행했다.

김 장관은 참가자 이동 동선을 직접 걸으며 글로벌 CEO와 정상들의 이동 경로, 객석 안전, 무대 뒤와 화장실·파우더룸 등 세부 시설까지 세심히 살폈다.


또 경제인 숙소인 강동리조트에서는 숙박 준비 상태를 점검했다.


이어 열린 APEC 경제인행사 민간추진위원회 회의에서는 대한상의 추진단장의 준비현황 보고를 청취하고, 민간위원들과 성공 개최를 위한 세부계획을 논의했다.

김정관 장관은 "이번 APEC 경제인 행사는 K-기업의 저력을 보여줄 기회의 장이 될 것"이라며 "정부도 총력 지원해 우리 기업이 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.


주낙영 경주시장은 "경주가 세계 경제인이 모이는 국제무대의 중심이 되는 만큼, 도시 이미지와 편의 제공에서도 차질이 없도록 마지막까지 세심히 준비하겠다"며 "이번 행사가 경주가 첨단 산업·문화·관광이 융합된 세계적 도시로 도약하는 계기가 되도록 하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기