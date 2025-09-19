본문 바로가기
광양시, '제5회 K-POP페스티벌' 최종 라인업 확정

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.19 14:05

10월 17~18일 공설운동장 일원 개최
1일차·2일차 세대별·취향별 장르 구분

전남 광양시가 전 세계를 휩쓰는 '케이팝 데몬 헌터스' 영향으로 한층 주목받고 있는 글로벌 관광 축제 제5회 광양 K-POP 페스티벌의 라인업을 최종 확정했다고 밝혔다.


오는 10월 17~18일 이틀간 광양공설운동장 일원에서 개최될 제5회 광양 K-POP 페스티벌은 1일 차와 2일 차로 라인업을 구분해 세대별, 취향별 장르의 스펙트럼을 넓혔다.

제5회 광양 K-POP 페스티벌 포스터.

제5회 광양 K-POP 페스티벌 포스터.

1일 차에는 경서, 아홉, 우디, 트리플에스, 헤이즈 등 최정상 아이돌, 2일 차는 제1부 어반자카파, 웬디, 제2부 지원이, 박군 등 가창력을 자랑하는 가수들이 열정의 무대를 선사한다.

입장권 배부는 총 3차에 걸쳐 진행된다. 1차는 오는 28일 오전 9시 읍·면·동 사무소를 통한 배부, 2차는 29일 오전 10시 광양시 통합행정 플랫폼 모바일 앱 'MY광양'을 통한 온라인 배부, 마지막 3차는 행사 당일 현장 배부다.


시는 오는 22일 관계기관 보고회를 열어 입장권 배부 및 안전·방역관리 대책 등 성공 개최를 위한 추진계획을 공유하고 행사 운영 전반에 대해 논의할 계획이다.


이현주 관광과장은 "제5회 광양 K-POP 페스티벌은 국내 최정상 아이돌그룹에서부터 발라드, 댄스, 트롯 등 강렬한 퍼포먼스와 뛰어난 가창력을 선보일 최강의 라인업을 확정했다"며 "시민이 일상에서 즐기고 관광객이 찾는 명실상부한 글로벌 관광축제로 발돋움한 광양 K-POP 페스티벌을 빈틈없이 준비해 격조 있고 수준 높은 관광수용태세로 관람객을 맞겠다"고 말했다.

한편, 시는 제5회 광양 K-POP 페스티벌을 기념하는 '전국청소년 댄스경연대회' 참가자를 오는 26일까지 모집한다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
