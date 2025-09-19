중기중앙회, '중소기업 미국진출 전략 설명회' 개최

금융·보험·법률·행정 등 4대 분야 대표 한인 인프라 참여

中企 맞춤형 진출지원 확대

중소기업중앙회는 19일 '중소기업 미국진출 전략 설명회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 설명회는 미국에 진출했거나 희망하는 중소기업이 가장 어려움을 겪는 금융·보험·법률·행정 분야의 실질적 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

설명회에는 지난 4월 중소기업중앙회가 LA에서 중소기업 미국 진출 지원을 위해 업무협약을 체결한 ▲한미은행 ▲허브 인터내셔널 ▲LBBS로펌을 비롯해 K-푸드 거리 조성을 추진하는 등 한국 기업 유치를 원하는 가든그로브시(市)가 발표자로 참여했다.

먼저 금융·보험 분야에서는 한미은행 앤서니 킴 수석전무와 조만선 전무가 '미국 투자·금융 환경과 한인 금융 인프라 활용 전략'을 소개했다. 박기홍 허브인터내셔널 대표는 '한미 보험제도의 차이점과 기업 노무관리를 위한 필수보험'에 대해 설명했다.

법률·행정 분야에서는 스콧 리 LBBS 로펌 파트너 변호사가 주마다 다른 '미국 법체계에 따른 법인 설립 시 유의 사항'을 설명했으며, 마지막으로 제니 리 가든그로브 인사국장이 '미국 진출의 전략적 거점으로써 가든그로브의 강점'을 소개했다.

설명회 전후로는 발표자들을 비롯한 ▲서울본부세관 ▲한국무역보험공사 ▲무역안보관리원 등 유관기관의 1대 1 기업 상담 부스도 함께 운영됐다

김기문 중기중앙회 회장은 "미국 시장에서 K-푸드와 K-뷰티 등 한국 중소기업 제품의 인기가 높아지며 미국 진출을 검토하는 중소기업이 늘고 있지만, 어디서 어떻게 시작해야 할지 몰라 어려움을 겪는 경우가 많다"며, "현지 정보가 부족한 중소기업은 금융·보험·법률·행정 분야의 한인 인프라를 적극 활용하는 것도 좋은 해법이 될 수 있다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



