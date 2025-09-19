bhc, 자사 앱 누적 가입자 150만명 돌파

지난 2월 리뉴얼 후 7개월만

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc의 자사 앱 누적 가입자 수가 150만명을 돌파했다.

bhc는 지난 2월 새롭게 자사 앱을 출시한 지 7개월 만에 내부 목표 가입자 수를 넘겼다고 19일 밝혔다.

bhc는 자사 앱의 성장 배경을 고객 맞춤 기능 고도화와 신제품 흥행으로 분석하고 있다. bhc 자사 앱은 멤버십(뿌리미엄·뿌렌즈·뿌린이) 할인 쿠폰, 퀵오더, E쿠폰 등록, 선물하기, 사전 예약 기능 뿌리오더 등 기능을 제공하며 고객 편의성을 높였다. 이와 함께 지난 2월 출시된 '콰삭킹'이 9월 초 기준 누적 340만개 판매를 기록하며 앱 이용률 상승에 힘을 보탰다. '콰삭킹'·'콰삭톡' 의 합산 매출 점유율은 15%를 넘어섰으며 '뿌링클', '맛초킹'과 함께 bhc의 주력 라인업으로 안착했다.

자사 앱은 가맹점 운영 안정에도 긍정적인 효과를 내고 있다. 자사 앱을 통한 직접 주문이 늘어나면서 배달앱 중개 수수료가 줄어 수익 안정화에 도움이 되는 한편, 이용 고객들의 자사 앱 충성도로 이어지고 있다는 설명이다.

bhc 관계자는 "자사 앱은 고객에게는 편리한 혜택을, 가맹점에는 안정적인 운영 기반을 제공하는 브랜드의 핵심 플랫폼"이라며 "지속해서 고객들의 정보를 토대로 맞춤형 기능을 고도화하고 앱 중심의 다양한 브랜드 경험을 통해 소비자 만족과 가맹점 상생을 동시에 실현해 나가겠다"고 말했다.





