본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

기아, 초록여행에 'PV5' 신규 도입…"교통약자 이동 편의"

오현길기자

입력2025.09.19 09:16

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

PV5 패신저 모델 총 8대 투입

기아 가 초록여행에 목적기반차량(PBV) 'PV5'를 투입해 교통약자의 편리한 여행을 지원한다.


기아는 최근 서울 마포구에 위치한 문화비축기지에서 기아 초록여행 전국 8개 권역에 PV5 패신저 모델을 각 1대씩 총 8대 신규 도입하고 PV5 여행 1호 고객에게 차량을 전달하는 행사를 가졌다고 19일 밝혔다.

이덕현 기아 지속가능경영실장 상무(왼쪽 두번째)와 이재강 사단법인 그린라이트 회장(왼쪽 네번째) 등 주요 관계자들이 PV5 여행 1호 고객과 기념 촬영을 하고 있다. 기아

이덕현 기아 지속가능경영실장 상무(왼쪽 두번째)와 이재강 사단법인 그린라이트 회장(왼쪽 네번째) 등 주요 관계자들이 PV5 여행 1호 고객과 기념 촬영을 하고 있다. 기아

AD
원본보기 아이콘

기아 초록여행은 교통약자의 여행 편의 향상을 위해 특수 개조한 차량을 무상 대여하는 사회공헌 사업으로, 지난 2012년 출범 이후 약 10만 명 이상의 고객들이 서비스를 이용했다. 서울, 부산, 광주, 대전, 강원, 제주, 전북, 대구 등 전국 총 8개 권역에서 이용할 수 있다.


PV5 패신저는 여유로운 실내 및 적재 공간, 유연한 시트 활용성, 차별화된 편의성 등을 갖춘 PBV 모델로, 저상화 플로어 설계와 B필러에 적용된 어시스트 핸들을 통해 누구나 쉽게 탑승할 수 있다.


PV5 신규 도입으로 기아 초록여행은 운영 차량을 기존 20대에서 28대로 확대하고 더 많은 이용객들에게 편리한 여행 경험을 제공해 나가게 됐다. 향후 휠체어 사용자를 위한 'PV5 웨이브(WAV)' 모델을 추가로 투입하는 등 교통약자의 다양한 니즈에 맞는 차량을 통해 차별 없는 여행의 즐거움을 전달해 나갈 계획이다.

이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 "10만 명 이상의 고객들과 함께해온 기아 초록여행은 앞으로도 장애 구분 없이 모두가 자유로운 이동의 기쁨을 누릴 수 있도록 돕기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

연인 그린 피카소 미공개 작품 경매…추정가 131억원

14억 현상금 "줘야" "말아야" "기부해야"…커크 암살 용의자 父 둘러싼 논란

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…삼성·현대차, 2020년 이후 증가, LG·SK는 감소

트럼프 "미·중 무역 합의 임박…커크, 대통령될 재목"

새로운 이슈 보기