[클릭 e종목]"GS리테일, 3분기 소비쿠폰 효과로 이익 성장세 전망"

김진영기자

입력2025.09.19 07:26

IBK투자증권이 19일 GS리테일 에 대해 소비쿠폰 지급에 따른 효과 등에 힘입어 3분기 실적이 성장세로 돌아설 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 2만1000원을 유지했다.


GS리테일의 3분기 연결기준 매출액은 3조1476억원(전년 동기 대비 +3.0%), 영업이익은 894억원(+10.9%)으로 추정된다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 "▲소비쿠폰 지급 효과 ▲비수익 점포 폐점에 따른 수익성 개선 ▲계절적 성수기 진입 및 지난해 낮은 집객력 기저 효과 ▲점포 수 순증 전환에 따른 신규점 출점 효과 개선이 기대된다"며 호실적 전망의 배경을 설명했다. 3분기 편의점 기존점 성장률은 3%로 추산했다.

다만 슈퍼와 홈쇼핑 사업부는 여전히 부진할 가능성이 높을 것으로 예상된다. 남 연구원은 "슈퍼의 경우 가맹점 비율이 낮아 소비쿠폰을 사용하지 못하는 점포로 지정됐고, 경기 악화로 홈쇼핑 취급고는 지속적으로 하락하고 있다"며 "비용 효율화를 통해 수익성 방어에 집중하고 있지만, 현재까지는 쉽지 않은 것"으로 판단했다.


올해 3분기부터 주요 편의점 업체들의 폐점 속도는 더디게 진행되고 있지만, 자영업 시장의 구조적인 부진은 여전히 불안 요소로 꼽힌다. 6월 기준 자영업 비중은 19.4%로, 2022년 1월 대비 약 0.9%포인트 줄었다.


남 연구원은 "편의점도 이러한 현상과 맞물리면서 비수익 점포가 증가, 폐점으로 이어진 것으로 보인다"며 "GS리테일의 경쟁력은 상대적으로 우위에 있다고 보지만, 구조적인 성장을 위한 전략을 수립할 필요성이 있다"고 강조했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
