인천시, 소상공인 경영자금 255억 지원…홈플러스 폐점 피해업체 우선

박혜숙기자

입력2025.09.19 09:00

00분 38초 소요
언론사 홈 구독
인천시는 오는 24일부터 '2025년 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원' 3단계 사업을 시행한다.


지원 대상은 인천에 사업장을 둔 모든 소상공인으로, 업체당 최대 3000만원까지 대출이 가능하다. 대출 이후 3년간 이자 지원 혜택이 제공되며, 대출금 상환 방식은 1년 거치 후 5년 동안 매월 분할 상환이다.

이자 지원은 1년 차에 2.0%, 2~3년 차에 1.5%를 인천시가 지원하며 보증수수료 연 0.8% 수준으로 소상공인의 금융 부담을 최소화할 방침이다.


최근 6개월 이내 신용보증재단 보증 지원을 받았거나 보증금액 합계 1억원 이상인 경우, 보증 제한업종(도박·유흥·향락·담배 관련 업종 등)과 연체·체납 등 보증 제한 사유에 해당한 경우 지원 대상에서 제외된다. 다만 홈플러스 폐점 피해 업체에는 일부 예외 기준을 적용한다.


인천시청

올해 희망인천 소상공인 지원 사업은 단계별로 추진하고 있다. 지난 1월 1단계에서는 총 250억원을, 5월 2단계에서는 1770억원을 지원했다. 이번 3단계는 올해 마지막으로 255억원을 투입하며, 특히 홈플러스 폐점으로 인해 피해를 본 소상공인은 심사기준 완화 등 우선 지원할 예정이다.

소상공인은 온라인 '보증드림' 앱을 통해 신청하거나 사업장이 위치한 인천신용보증재단 각 지점(1577-3790)에 문의하면 된다.


인천시 관계자는 "이번 3단계는 1~2단계에서 지원을 못 받은 소상공인과 홈플러스 폐점처럼 예기치 못한 피해를 본 소상공인에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
