첫 금리 인하…월가 "피벗은 아직" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①올해 첫 기준금리인하…월가 "피벗은 아직" 평가 속 경로 불투명

②정부, 美금리인하 결정 관련 "국내 경제 영향 제한적" 평가

③은행권, '보이스피싱' 배상책임 주체에 이동통신사 포함 주장

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 금리인하 재개에 3대 지수 최고치

○중소형株 러셀2000도 최고가

○실업수당 청구는 4년 만에 최대 감소

Top3 NEWS

■ 美, 올해 첫 금리 인하에도…파월 신중론에 월가 "매파적 인하, 피벗 확신 일러" ○Fed, 기준금리 연 4.0~4.25%로 인하

○점도표서 연내 2회 추가 인하 시사

○위원들 의견 엇갈려 향후 금리 경로 불투명

■ 구윤철 부총리 "美 금리인하, 국내 영향 제한적" ○이재명 정부 출범 이후 첫 F4 회의

○美 Fed, 기준 금리 0.25% 인하

○부총리 "美 관세 협상 등 모니터링"

■ 은행권, 보이스피싱 무과실 배상책임 논의 착수…"통신사도 포함해야" ○정부, 보이스피싱 무과실 배상 추진

○은행, 통신사 책임 포함 주장

○해외선 공동 책임제 도입 사례

그래픽 뉴스 : 기업 70% "관세협상 조속히 타결돼야"

○한·미간 협상 장기화 땐 경영 계획·투자 일정 차질

○車업계 "관세 15% 절실"…조선업계도 '마스가' 부담

○통상 전문가들 "신중한 접근" 목소리

the Chart : 美 금리 인하했지만 복잡한 속내…5주 후 韓 금통위 영향은

○美, 9개월 만에 정책금리 0.25%P 인하

○점도표상 연내 인하 전망 3회 확대에도 '매파적' 시각 우세

○韓 내외 금리차 1.75%P 좁혔으나 우려 여전

오늘 핵심 일정

○국내

에스투더블유 코스닥 상장, 확정공모가 1만3200원

○해외

01:00 미국 10년물TIPS 국채 입찰

01:30 독일 연방은행 마우더러의연설

05:00 미국 장기 해외자본순거래 (7월)

05:30 미국 연준 대차대조표

08:30 일본 근원 소비자물가지수(YoY) (8월)

12:00 일본금리결정

16:00 독일 생산자물가지수(MoM) (8월)

19:00 유럽 유로존 재무장관 회의

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 18℃( ▼ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 23℃( ▼ 3℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 60%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>