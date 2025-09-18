롯데칠성음료, 용인 물류거점센터 구축 1210억원 투자

롯데칠성음료는 경기 용인시 물류거점센터 구축을 위해 1210억원을 투자한다고 18일 공시했다.

회사 측은 투자 목적에 대해 "지역 물류거점 통합을 통한 영업·물류(수송) 효율성 제고"라고 밝혔다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr



