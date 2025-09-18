본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

의령군, 토요애 쇼핑몰…'리치리치 축제 & 추석맞이 기획전' 열어

영남취재본부 주소은기자

입력2025.09.18 14:54

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 행사상품 30% 할인…오는 22일부터 30일까지

경남 의령군은 오는 22일부터 30일까지 의령군 공식 쇼핑몰 '토요애'에서 리치리치페스티벌 및 명절 추석을 맞아 전 행사상품 30% 농·특산물 할인 이벤트를 추진한다고 18일 밝혔다.


행사 기간 동안 의령군 관내에서 생산되는 신선농산물인 멜론, 샤인머스켓, 버섯을 비롯하여 망개떡, 참기름 등 다양한 대표 인기 가공 상품을 포함한 이벤트 전 상품이 모두 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

회원가입 시 3000원 쿠폰 지급, 전 행사상품 무료배송 등 다양한 프로모션도 함께 진행된다.


의령군, 토요애 쇼핑몰…'리치리치 축제 & 추석맞이 기획전' 열어
AD
원본보기 아이콘

토요애 쇼핑몰은 의령에서 생산된 농·특산물을 판매하는 의령군 공식 쇼핑몰로 별도 판매·중개수수료가 없어 타 쇼핑몰과 비교하여 전반적으로 가격이 저렴하게 형성되어 있다. 매주 상품을 엄선해 최대 50% 할인된 가격으로 선보이는 '주간특가' 행사도 매주 진행하고 있다.


자세한 내용은 의령군 공식 쇼핑몰 토요애 홈페이지 공지사항 및 팝업을 통해 확인할 수 있다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

새로운 이슈 보기