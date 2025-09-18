본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"가짜 석유 꼼짝마" … 진해구, 주유소 합동 점검 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.18 13:29

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 앞두고 사업장 안전 의식 고취

경남 창원특례시 진해구는 추석 연휴 기간 주유소 사업장의 안전 의식을 높이고, 시민들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 지난 16일부터 17일까지 한국석유관리원 부산울산경남본부와 함께 주유소 합동 점검을 실시했다.

주유소 합동 점검.

주유소 합동 점검.

AD
원본보기 아이콘

이번 합동 점검은 진해구 관내에서 영업 중인 주유소 11곳을 대상으로 ▶가짜 석유제품 취급 여부 ▶석유제품 품질기준 적합 여부 판단을 위한 시료 채취 ▶석유류 가격표시판 적정 여부 등을 중점적으로 점검했다.


점검 시 채취한 시료에 대해 한국석유관리원에서 품질검사를 실시하며, 가짜 석유 판매 등 불법행위가 드러나면 영업정지 등 강력한 행정처분과 사법기관에 고발할 예정이다.

아울러, 차량 소유자가 주유 시 정량 미달 판매가 의심되면 구매영수증 등 증거물을 확보 후 한국석유관리원 오일콜센터로 전화하거나, 한국석유관리원 홈페이지 등을 통해 신고할 수 있다.


김정미 경제교통과장은 "주유소 이용객들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 건전한 석유류 유통 질서 확립과 에너지 공급 시설에 대한 안전 점검을 통해 사고를 사전에 예방하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결 "치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

'3000억 횡령' 박삼구 前 금호 회장, 1심 징역 10년 →2심 징역형 집유

새로운 이슈 보기