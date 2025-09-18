'연천 구석기 축제', 관광정책대상서 축제이벤트 부문 대상 수상

경기 연천군은 경기 북부 유일의 문화관광축제인 '연천 구석기 축제'가 지난 16일 서울관광프라자에서 열린 '2025년 제3회 대한민국 관광정책대상'에서 축제이벤트 부문 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

김덕현 연천군수가 지난 16일 서울관광프라자에서 열린 '2025년 제3회 대한민국 관광정책대상'에서 축제이벤트 부문 대상을 수상하고 있다.

'대한민국 관광정책대상'은 한국관광정책연구학회(TOPA)에서 전국 기초지자체를 대상으로 지역 관광정책의 우수 사례를 발굴하고, 지역 발전에 기여한 성과를 평가하는 상이다.

심사를 맡은 심원섭 연구위원(목포대학교 교수)은 전곡리 구석기 유적을 활용한 선사문화체험축제 개최로 접경지역으로 알려진 지역 이미지를 문화 브랜드로 전환시킨 대표적인 성공사례로 연천 구석기 축제를 소개하며, 연천군이 경기도와 함께 2029 연천 세계 구석기 엑스포 추진을 계획하며 지역문화를 글로벌 문화콘텐츠로 발전시키려는 비전을 제시한점을 높이 평가했다.

또한 이러한 흐름이 지역의 역사 자산을 활용해 새로운 문화관광 가치를 창출하고 지역 정체성을 강화하는 중요한 계기가 되었다고 심사평을 전했다.

올해는 동해시, 은평구, 괴산군, 영덕군, 순창군, 진주시, 연천군 등 총 7개 지자체가 축제이벤트, 관광개발, 문화자원, 생태관광 등 6개 부문에서 선정됐으며, 연천군은 축제이벤트 부문에서 대상의 영예를 안았다.

김덕현 연천군수는 "경기도와 연천은 2029 연천 세계 구석기 엑스포 개최를 통해 인구감소, 지방소멸의 위기를 극복하고 국민과 함께 문화 선진국으로의 자긍심을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





