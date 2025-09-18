코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아

코스피가 미국의 금리인하에 하루 만에 반등했다.

코스피는 18일 오전 9시41분 기준 전거래일 대비 16.63포인트(0.49%) 오른 3430.03을 기록했다.

17일(현지시간) 다우지수는 전 거래일보다 260.42포인트(0.57%) 상승한 4만6018.32에 거래를 마쳤다. S&P500은 6.41포인트(0.1%) 하락한 6600.35, 나스닥도 72.633포인트(0.33%) 내린 2만2261.326에 장을 마감했다.

미국 연방준비제도(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하했다. 작년 12월 금리 인하 후 9개월 만이다. 뉴욕증시는 제롬 파월 Fed 의장이 불확실한 태도에 혼조세를 보였다. 반면 한국은 전날 1% 넘는 하락에 저가 매수세가 유입되는 모습이다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1201억원과 545억원을 순매도했다. 반면 개인은 1422억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 1.75% 올랐으며 기계·장비, 오락·문화 등이 소폭 올랐다. 반면 금속, 전기·가스, 건설, 보험 등은 1% 이상 하락하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 1,400 등락률 +1.79% 거래량 7,823,248 전일가 78,200 2025.09.18 10:31 기준 가 전거래일 대비 1000원(1.26%) 오른 7만9200원에 거래됐다. 또 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 350,000 전일대비 16,500 등락률 +4.95% 거래량 1,818,204 전일가 333,500 2025.09.18 10:31 기준 도 3.60% 상승했다. 반면 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,007,000 전일대비 23,000 등락률 -2.23% 거래량 94,479 전일가 1,030,000 2025.09.18 10:31 기준 , KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 2,300 등락률 -1.94% 거래량 277,591 전일가 118,300 2025.09.18 10:31 기준 , 신한지주는 1% 이상 빠지고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 5.34포인트(0.63%) 오른 850.87을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 251억원과 125억원을 순매수했다. 반면 개인은 298억원을 순매도했다.

업종별로는 기계·장비가 2.10% 올랐으며 건설, 유통, 화학 등도 오르는 중이다. 반면 금속, 섬유·의류, 종이·목재 등은 소폭 하락하고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 476,000 전일대비 3,000 등락률 +0.63% 거래량 125,509 전일가 473,000 2025.09.18 10:31 기준 이 전거래일 대비 5000원(1.06%) 오른 47만8000원에 거래됐다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 291,500 전일대비 6,500 등락률 +2.28% 거래량 93,744 전일가 285,000 2025.09.18 10:31 기준 는 2.63% 상승 중이며 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 148,300 전일대비 1,200 등락률 +0.82% 거래량 115,015 전일가 147,100 2025.09.18 10:31 기준 , HLB는 1% 이상 상승 중이다. 반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 289,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 67,708 전일가 289,500 2025.09.18 10:31 기준 과 코오롱티슈진은 1% 이상 하락했다.





