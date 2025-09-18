'계엄 증거 은폐 의혹' 정진석 첫 조사…김상민 신병 확보

정 전 실장, 오전 10시부터 조사

대통령실 PC 초기화 지시 의심

김 전 검사, 증거 인멸 염려 구속

지난해 총선 공천 청탁 의혹

김건희에 1억 상당 그림 건네

내란특검팀·김건희특검팀

다른 의혹 연결고리 추적 계획

12·3 불법계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀이 18일 정진석 전 대통령 비서실장을 참고인으로 불러 조사 중이다. 정 전 실장이 내란 특검팀에 출석한 건 이번이 처음으로 특검팀은 '계엄 증거 은폐 의혹'과 관련해 정 전 실장을 집중 추궁할 것으로 보인다.

정진석 대통령비서실장이 1일 국회에서 열린 운영위 전체회의에서 발언하고 있다. 이번 운영위 회의는 22대 국회 개원 이후 정진석 비서실장 등 대통령실 참모진이 처음으로 출석했다.

18일 법조계에 따르면 내란 특검팀은 이날 오전 10시부터 정 전 실장을 상대로 참고인 조사를 벌이고 있다. 정 전 실장은 12·3 불법계엄 전후 과정에서 윤석열 전 대통령과 직접 만나 소통한 인사로 지목돼 있다. 정 전 실장은 국무위원 신분은 아니지만 계엄 선포 전 국무회의에 신원식 당시 국가안보실장과 함께 참석했다. 계엄 해제 국무회의가 열리기 전 윤 전 대통령이 합동참모본부 전투통제실에 머물 때 직접 찾아가 그를 만나기도 했다.

정 전 실장은 대통령실 최고 윗선이 계엄 증거를 조직적으로 은폐했다는 의혹에 연루돼 있다. 특검팀은 지난 4월 대통령실 컴퓨터(PC) 전체 초기화 계획이 정 전 실장의 승인과 지시에 따라 실행에 옮겨진 것인지 의심한다. 정 전 실장 조사를 통해 특검팀 수사가 이 방향으로 확대될 가능성도 있다.

'김건희에 공천청탁 의혹' 김상민 구속…특검, 수사 속도

민중기 특별검사팀도 핵심 키맨들의 신병확보에 나서고 있다. '김건희 여사 공천개입 의혹'의 핵심 인물로 꼽히는 김상민 전 검사를 이날 새벽 구속했다. 박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 전날 영장실질심사를 열고 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 전 검사에 대해 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

특검팀은 김 전 검사가 1억4000만원 상당의 이우환 화백 작품을 김 여사 측에 건네며 지난해 총선 공천을 청탁한 것으로 보고 있다. 당초 공천개입 의혹으로 수사선상에 올랐지만 그림을 건넸다는 의혹이 불거지면서 수사는 매관매직 의혹으로 확대됐다. 그의 구속영장에는 김 여사가 그림의 수수자로 적시됐다. 김 전 검사는 총선 준비 과정에서 사업가로부터 선거 차량 대여비를 대납받은 혐의도 받는다.

권성동 국민의힘 의원과 김 전 검사 등 각종 의혹 관계자 신병을 확보한 특검팀은 정치권 핵심부와 통일교를 둘러싼 자금·청탁 의혹을 교차 검증하며, 김 여사 공천개입 의혹과 통일교 불법 정치자금 의혹의 실체 규명에 한층 더 근접할 것이란 관측이 나온다.

전날 '정교유착 의혹'과 관련해 한학자 통일교 총재를 첫 소환해 9시간가량 조사한 특검팀은 곧 한 총재에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 것으로 보인다. 한 총재는 권 의원에게 불법 정치자금 1억원을 건네고, 김 여사에게 고가 목걸이를 전달하며 교단 현안 해결 등을 부탁한 혐의 등을 받고 있다. 같은 날에는 '양평고속도로 노선 변경 의혹'과 관련해 국토부 서기관 김모씨의 신병도 확보했다.

내란특검팀과 김건희특검팀은 앞으로 수사 범위를 넓혀 공소장에 적시되지 않은 다른 의혹들까지 연결 고리를 추적할 계획이다. 앞으로 특검팀이 어떤 인물과 의혹으로 수사 범위를 확장할지는 정치권에 큰 파장을 가져올 전망이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



