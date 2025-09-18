본문 바로가기
강원도, 추석 앞두고 축산물 위생·안전 점검 실시…"이상 없음"

이종구기자

입력2025.09.18 09:05

축산물 취급업소 82개소 점검 결과 '이상 없음'

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2025년 추석 명절을 앞두고 도민들께 안전한 축산물을 공급하기 위해 9월 1일부터 12일까지 2주간 도내 축산물 취급업소를 대상으로 위생 점검을 실시했다고 18일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 점검은 도와 시군, 명예축산물위생감시원 등 24개 기관이 합동으로 진행했으며, 가공·포장·판매·운반·보관업체 등 총 82개소를 점검했다. 그 결과 81개 업소가 적합 판정을 받았으며, 1개 업소는 일시 폐문으로 점검이 불가했다.


또한 성수품인 축산물 가공품 및 포장육 11건을 수거해 품질·안전성을 검사한 결과, 모든 건이 적합 판정을 받아 도내 유통 축산물이 위생적으로 안전함을 확인했다.

안재완 강원특별자치도 동물방역과장은 "이번 추석 위생 점검을 통해 도내 축산물 취급업소의 전반적인 위생 수준이 양호하게 유지되고 있음을 확인했다"며 "앞으로도 도민들께서 안심하고 축산물을 소비할 수 있도록 철저한 위생 관리와 사전 점검을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
