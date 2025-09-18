18일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.1원 내린 1380.0원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 0.1원 내린 1380.0원 개장
2025년 09월 18일(목)
18일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.1원 내린 1380.0원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들
"서울만 생각하면 눈물 줄줄"…한 번 다녀오면 걸린다는 中 MZ들 유행병
남친이 준 '초콜릿' 먹었을 뿐인데…눈뜨고 보니 1500만원 사라져
"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결
대만 유튜버 폭행범 '중국인'이라더니…경찰 7시간 뒤 "한국인"
4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝
'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개
"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'
"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류
"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들