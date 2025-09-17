iM뱅크, 영업점 창구업무 직원 채용…1년 근무후 정규직 전환

iM뱅크(아이엠뱅크, 은행장 황병우)는 전국 영업망 확대에 따라 우수인력 확보를 통한 경쟁력 제고 및 일자리 창출을 위해 '2025년 리테일금융직 채용'을 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 채용은 iM뱅크(아이엠뱅크)의 영업점 창구업무를 주력으로 수행하는 '리테일금융' 부문 채용으로 서류접수 기간은 오는 29일까지이다.

'2025년 리테일금융직' 지원자는 합격 후 1년간 실무 경험을 쌓을 기회를 갖게 되며 1년간의 근무 이후에 근무성적 등을 평가하여 정규직 전환이 가능하다.

수도권, 대경권, 충청·전라권 등 전국을 권역으로 구분해 채용이 진행되는데 수도권을 제외하고는 최종학력 소재지가 해당 지역인 인재에 한해 지원 가능하며, 수도권 권역은 지역 제한없이 누구나 지원 가능하다.

특히 경영 비전인 'New Hybrid Bank' 실현을 위해 디지털 관련 역량을 갖춘 인재들에게는 채용 과정에서 서류전형에 일정 부분 가산점이 부여되며 보다 자세한 내용은 상세 채용 공고 페이지를 통해 확인할 수 있다.

채용 절차는 서류전형(AI역량평가 포함), 필기전형, 면접전형 순으로 진행되며, iM뱅크(아이엠뱅크) 기업문화에 맞는 AI역량평가 및 문화적 적합성(Culture Fit Test) 평가 등 다양한 방법으로 지원자의 역량을 평가한다. 서류 전형 합격자는 10월 중, 면접전형은 11월 초 진행돼 최종합격자는 11월 중 발표될 예정이다.

황병우 은행장은 "2025년 리테일금융직 채용을 통해 많은 지원자들에게 은행의 실무경험과 정규직 전환의 기회를 부여하여 지원자들의 역량향상에도 많은 도움이 될 것으로 기대하며, 향후 iM뱅크(아이엠뱅크)를 이끌어갈 능력있는 인재들의 많은 지원을 바란다"는 뜻을 전했다.





