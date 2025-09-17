부산과 경남 공무원, 따로 왔지만 우린 하나다… 부산진해경제자유구역청, 하반기 워크숍

박성호 청장 "화합·협력 BJFEZ 새 도약"

부산과 경남 공무원들이 하나로 뭉친 이유는?

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 17일 전 직원을 대상으로 '2025 하반기 직원 워크숍'을 개최했다.

이번 워크숍은 부산진해경제자유구역(BJFEZ)의 정체성을 강화하고 미래 발전방향을 모색하기 위해 마련됐다. 현안과 정책과제 브리핑, 부서별 발표, 소통·공감 프로그램, 문화공연 등 다양한 내용으로 진행됐다.

경자청은 부산시와 경상남도가 공동으로 운영하는 지방자치단체 조합으로 두 광역지자체에서 파견된 직원들이 함께 근무하는 특수한 조직이다. 이번 워크숍은 양 시·도가 상생하며 협력하는 조직의 특성을 보여주는 동시에 지자체 통합의 표본으로 눈길을 끌었다.

이날 행사는 박성호 청장이 'BJFEZ 현안과 정책과제'를 주제로 한 브리핑을 통해 경자청이 직면한 과제와 향후 2040년까지의 추진전략을 공유하며 직원들의 공감과 참여를 바랐다. 이어 부별로 주요 업무와 중점과제를 발표하며 직원들과 함께 발전방안을 논의하는 시간을 가졌다.

이 외에도 소통 프로그램 및 문화공연을 통해 구성원 모두가 함께 어울렸다.

경자청은 조직 결속을 다지는 계기이면서 지난 7월 이후 새로 합류한 23명의 직원에게 BJFEZ의 비전과 목표를 공유하는 자리였다고 평가했다.

워크숍에 참석한 한 직원은 "경자청의 방향성을 이해할 수 있었고 다른 시·도에서 파견온 동료들과도 한층 가까워질 수 있는 자리"라며 "협력과 공감이 중심이 되는 조직문화를 기대한다"고 소감을 전했다.

박성호 청장은 "이번 워크숍은 직원 모두가 미래 발전을 위해 한마음으로 나아갈 힘을 모으는 뜻깊은 시간이었다"며 "BJFEZ의 새로운 성장동력을 만들어가는 데 직원들과 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.





