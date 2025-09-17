창원서, 제26회 전국소방동요경연대회 성황리 개최 … 우승은 누가?

19개 시·도 2000여명 참가

관광 홍보로 창원 알리기 나서



경남 창원특례시가 17일부터 18일까지 양일간 마산로봇랜드 컨벤션센터에서 제26회 전국소방동요경연대회를 개최중이다.

제26회 전국소방동요경연대회 모습.

17일 행사에는 장금용 창원특례시장 권한대행, 권성현 창원특례시의회 부의장, 이중화 경남교육청 미래교육국장, 이상기 창원소방본부장 등 내빈 20여명이 참석했다.

올해로 26회를 맞은 이번 대회는 전국 19개 시·도 소방본부에서 2000여명이 참가해 유치부와 초등부로 나눠 열띤 경연을 펼친다. 특히 창원에서 열리는 만큼 전국 참가자들에게 창원의 매력을 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

창원시는 관광명소 홍보부스를 운영하며 참가자들을 대상으로 적극적으로 홍보하고, 마산로봇랜드와 연계한 할인 이벤트 등 다양한 방식으로 창원 관광명소를 이용할 수 있도록 추진한다.

이번 대회에 창원시 대표로는 유치부 성산구 하늘빛유치원, 초등부 의창초등학교가 출전하며, 최종 결과는 18일 발표될 예정이다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "대회에 참가하기 위해 전국에서 찾아주신 참가팀에 감사드린다. 이번 대회가 소방 안전의 중요성을 함께 나누고 즐거운 교류의 장이 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



