BNK경남은행, 교육부 '교육기부 진로체험 인증기관' 재선정

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.17 16:07

2028년 7월 말까지 3년간 진로체험
희망하는 학교에 금융진로교육 지원

BNK경남은행은 '교육기부 진로체험 인증기관'으로 재선정됐다고 17일 밝혔다.

교육기부 진로체험 인증기관 재선정.

교육기부 진로체험 인증기관 인증제는 교육부가 양질의 진로체험 프로그램을 교육기부(무료)로 제공하는 기관에 대해 심사 후 인증을 부여하는 제도다.


BNK경남은행은 지난 2022년 교육기부 진로체험 인증기관에 선정돼 2025년 6월 말까지 창원진로교육지원센터 등과 협업해 진로체험을 희망하는 학교에 다양한 금융진로교육을 제공하는 업무를 성실히 수행했다.

특히 지역 초·중·고 학생들이 금융의 기초부터 저축과 투자 방법 그리고 은행의 다양한 역할과 직무에 대해 체계적으로 배울 수 있도록 '학교로 찾아가는 대면 금융진로교육'이라는 청소년 체험 프로그램을 기획해 지원했다.


교육기부 진로체험 인증기관으로 재선정됨에 따라 BNK경남은행은 오는 2028년 7월 30일까지 3년간 청소년 체험 프로그램 지원뿐만 아니라 지역 학생들이 금융 관련 직업을 탐색하며 자신의 진로를 구체적으로 설계할 수 있도록 다양한 기회를 제공할 계획이다.


금융소비자보호 담당임원(CCO) 김경옥 상무는 "진로를 탐색하고 자신의 미래를 주도적으로 설계할 수 있게 돕는 진로체험교육은 지역 청소년들이 미래 사회의 인재로 성장하는 데 꼭 필요하다. 앞으로도 BNK경남은행은 지역 청소년들에게 양질의 금융진로교육을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 김경옥 상무는 창원문화예술교육센터에서 열린 '교육기부 진로체험인증기관 인증서 수여식'에 참석해 창원교육지원청 교육지원국 조의래 국장으로부터 '교육기간 진로체험 인증기관패'를 받았다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
