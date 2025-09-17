본문 바로가기
부산도시공사·부산시, 주민 주도하는 ‘행복마을 리빙랩’ 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.17 15:54

망미 행복마을, 20일 팝업스토어 행사 개최

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)와 부산시는 '2025년 행복마을 리빙랩 지원 사업'을 통해 주민 주도의 마을 맞춤형 프로그램이 활발히 운영되고 있다고 17일 전했다.


'행복마을 리빙랩 지원 사업'은 주민이 마을 현안을 직접 발굴하고 전문기관과 협력해 해결방안을 모색하는 참여·협업형 도시재생 프로그램이다.

올해 대상지 5곳 중 수영구 '망미 행복마을'에서는 주민과 함께하는 마을경제 프로그램이 추진되고 있다. 주민들은 판매(셀러) 교육을 이수한 뒤 판매자로 참여해 수제식품, 의류잡화, 생활소품, 농수산물 등 다양한 상품을 시장 내 팝업스토어에서 선보인다.


이번 프로그램은 단순한 소비·판매를 넘어 주민이 직접 브랜드를 기획하고 마을 이미지를 알리며 지역 상권 회복에 기여하고 있다.


'망미 행복마을' 팝업스토어 행사는 '망미언니네 산지직송'을 콘셉트로 오는 20일 망미종합시장에서 열리며 오전 11시부터 오후 4시까지 운영된다. 주민들은 상품 기획부터 산지 매수, 공간 연출, 홍보·판매까지 전 과정을 주도적으로 맡는다.

신창호 부산도시공사 사장은 "주민이 직접 마을 경제를 일으키는 경험은 자립적 공동체로 성장하는 중요한 과정"이라며, "앞으로도 주민이 지역 변화를 주도할 수 있는 리빙랩 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

관계자들이 망미행복마을 팝업스토어 회의를 갖고 있다.

관계자들이 망미행복마을 팝업스토어 회의를 갖고 있다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
