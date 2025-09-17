인천 남동산단에 379면 공영주차장 12월 준공…주차 수급률 81.6%

인천 남동국가산업단지 내 남동근린공원 지하에 379면 규모의 공영주차장이 오는 12월 준공할 예정이다.

인천시는 남동산단 내 심각한 불법 주·정차 문제를 해소하기 위해 국·시비 258억원을 들여 지난해 3월 주차장 공사를 시작했으며, 현재 공정률은 81%에 달한다.

시는 이번 사업이 마무리되면 남동산단 내 공영주차장 규모가 기존 261면에서 640면으로 늘어나 주차난 완화에 도움이 될 것으로 예상했다. 지난 2020년 실시한 실태조사에서는 사업 반경 500m 이내 주차 수급률이 33.3%에 불과하고 총 784대 중 551대가 불법주차인 것으로 나타났다.

국내 최대 중소기업 전용 공단인 남동산단은 수도권의 이전 대상 중소기업에 공장용지를 제공하기 위해 1985년∼1997년 조성됐고 현재 8000여개 업체가 입주해 있다.

시는 남동산단 재생사업을 통해 공영주차장 외에도 2만1000㎡ 규모의 공원 조성, 2만7000㎡의 녹지 정비, 쉼터·버스쉘터 설치 등 도로환경 개선을 포함해 다양한 기반시설을 확충하고 있다.

사업이 모두 마무리되면 산단 근로자의 근로환경이 크게 개선되고 환경친화적 산단으로 변모해 경쟁력을 갖출 것으로 시는 기대했다.

17일 남동산단 공영주차장 공사 현장을 방문한 유정복 인천시장은 "남동산단은 인천의 산업경제를 떠받치는 핵심 거점으로, 주차난 해소와 기반시설 확충은 산단 경쟁력 강화를 위한 필수 과제"라며 "공원과 녹지, 도로환경 정비 등 재생사업을 지속해서 추진해 친환경적이고 경쟁력 있는 산업단지로 탈바꿈시켜 나가겠다"고 말했다.

유정복 인천시장이 17일 남동국가산업단지 공영주차장 조성 현장을 방문해 사업 추진 상황을 점검하고 있다. 인천시





