본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

북러 군사 밀착…위성락 "북한 핵·미사일 고도화 시점서 우려"

임철영기자

입력2025.09.17 13:48

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

러시아가 북한에 핵잠수함용 원자로 제공 보도에 "명확하지 않아"
북러 관계 밀착엔 "어떻게든 대처해야"

위성락 국가안보실장이 러시아가 북한에 핵추진잠수함용 원자로를 제공했다는 첩보를 군 당국이 입수했다는 보도와 관련해 명확하지 않다고 했다. 다만 북한의 핵과 미사일 역량이 고도화되고 있는 시점에 이런 일이 있는 것은 우려할 만한 대목이라고 지적했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

위 실장은 17일 한국프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인 간담회에서 해당 보도와 관련해 "확인되지 않고 있다. 명확하지 않은 것 같다"고 말했다. 앞서 일부 언론은 정부 소식통을 인용해 북한이 지난해부터 러시아에 핵추진잠수함 기술을 집요하게 요청했고 이에 러시아가 올해 원자로를 제공하기로 결정한 것으로 보인다는 내용의 보도를 했다. 그러면서 위 실장은 "관련 부서에 파악을 해봤는데 확인되지 않는다"고 했다.


북한과 러시아가 갈수록 밀착하고 있는 흐름에 대해는 우려할 대목이라고 지적했다. 위 실장은 "러시아와 북한이 군사동맹이 되는 상황에 이르렀는데, 북한의 핵과 미사일이 고도화되는 시점에 이런 일이 있는 것은 우려되는 대목"이라며 "결국 북러 간 협력이 지속되면 북한의 핵과 미사일 역량이 커지는 것이고 남북관계와 우리의 안보 그리고 한러 관계에도 도움이 되지 않는다. 어떻게든 대처해야 할 일"이라고 강조했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기