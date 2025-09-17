북러 군사 밀착…위성락 "북한 핵·미사일 고도화 시점서 우려"

러시아가 북한에 핵잠수함용 원자로 제공 보도에 "명확하지 않아"

북러 관계 밀착엔 "어떻게든 대처해야"

위성락 국가안보실장이 러시아가 북한에 핵추진잠수함용 원자로를 제공했다는 첩보를 군 당국이 입수했다는 보도와 관련해 명확하지 않다고 했다. 다만 북한의 핵과 미사일 역량이 고도화되고 있는 시점에 이런 일이 있는 것은 우려할 만한 대목이라고 지적했다.

위 실장은 17일 한국프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인 간담회에서 해당 보도와 관련해 "확인되지 않고 있다. 명확하지 않은 것 같다"고 말했다. 앞서 일부 언론은 정부 소식통을 인용해 북한이 지난해부터 러시아에 핵추진잠수함 기술을 집요하게 요청했고 이에 러시아가 올해 원자로를 제공하기로 결정한 것으로 보인다는 내용의 보도를 했다. 그러면서 위 실장은 "관련 부서에 파악을 해봤는데 확인되지 않는다"고 했다.

북한과 러시아가 갈수록 밀착하고 있는 흐름에 대해는 우려할 대목이라고 지적했다. 위 실장은 "러시아와 북한이 군사동맹이 되는 상황에 이르렀는데, 북한의 핵과 미사일이 고도화되는 시점에 이런 일이 있는 것은 우려되는 대목"이라며 "결국 북러 간 협력이 지속되면 북한의 핵과 미사일 역량이 커지는 것이고 남북관계와 우리의 안보 그리고 한러 관계에도 도움이 되지 않는다. 어떻게든 대처해야 할 일"이라고 강조했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



