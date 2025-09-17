본문 바로가기
홍승기 감독 단편영화 '몬스트로옵스큐라', 시체스영화제 초청

이은서기자

입력2025.09.17 17:58

세계 3대 판타스틱 영화제 진출

성결대학교 영화영상학과 졸업생 홍승기 감독의 단편영화 '몬스트로옵스큐라'가 내달 스페인에서 열리는 '제58회 시체스 국제영화제'에 공식 초청됐다.

홍승기 감독의 단편영화 '몬스트로옵스큐라' 작품 속 장면. 성결대학교

홍승기 감독의 단편영화 '몬스트로옵스큐라' 작품 속 장면. 성결대학교

홍 감독의 작품 '몬스트로옵스큐라'는 '1996년 서울, 영화필름의 현상 폐수가 하수도에 버려진다. 폐수로부터 괴물이 깨어나고, 필름 속 수많은 영화는 그의 기억이 된다. 괴물은 사라진 과거를 안고 도심 속을 떠돈다'라는 독창적 로그라인을 바탕으로 만든 단편이다.


시체스 국제영화제 심사위원단은 "전통적인 내러티브에서 벗어나 독창적인 영화적 실험을 선보인 작품"이라고 호평했다.

시체스 국제영화제는 1968년 창설된 세계 최대 규모의 판타스틱 장르 영화제다.


이번 영화제에는 기예르모 델 토로, 요르고스 란티모스, 박찬욱 등 세계적 거장 감독들의 작품도 함께 소개된다.


송예진 영화영상학과장은 "학생들의 실험 정신이 세계 영화제에서 인정받은 성과"라며 "앞으로도 학생들이 국제 무대에 도전할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
