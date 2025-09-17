의정부시, 하수관로정비사업 실시협약 체결…도시환경 개선 본격화

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 16일 의정부맑은물주식회사와 '하수관로정비 임대형 민간투자사업(BTL)'에 대한 실시협약을 체결했다.

김동근 의정부시장(왼쪽)이 지난16일 의정부맑은물주식회사와 '하수관로정비 임대형 민간투자사업(BTL)'에 대한 실시협약을 체결한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 지난 8월 기획재정부 주관 민간투자사업 심의위원회를 통과한 데 이어 실시협약 체결을 통해 총 36개월간 본격 추진에 들어가게 됐다.

사업은 합류식 하수관로와 정화조를 분류식 하수관로와 배수설비로 정비해 하수에서 발생하는 악취를 근본적으로 차단하고, 정화된 하수를 안전하게 방류해 수질을 개선하는 데 중점을 두고 있다.

시는 내년 착공을 목표로 현재 실시설계를 진행 중이다. 이번 사업이 완료되면 생활환경이 개선되고 쾌적한 도시 인프라가 조성돼, 시민들이 일상에서 겪는 불편이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

김동근 시장은 "이번 실시협약은 의정부시 도시환경을 획기적으로 개선할 중요한 계기"라며 "하수관로정비사업을 차질 없이 추진해 악취를 줄이고 수질을 개선함으로써 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>