부산교육 홍보 캐릭터 ‘부션’, 공공캐릭터 페스티벌 장려상 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.17 10:56

국민 투표·전문가 심사, 본선 30여 캐릭터와 경쟁

부산시교육청(교육감 김석준)은 부산교육 홍보 캐릭터 '부션'이 전국 지자체·공공 캐릭터 선발대회인 '2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌'에서 공공부문 장려상을 받았다고 17일 전했다.


'부션'은 지난 13일 대전 컨벤션센터(DCC)에서 열린 시상식에서 대국민 투표와 전문가 심사를 거쳐 본선에 오른 30여개 캐릭터와 경쟁을 벌였다. 그 결과 전체 4위를 기록하며 공공부문 장려상을 차지했다.

부산 에듀케이션의 약자를 딴 '부션'은 부산의 상징인 갈매기를 모티브로 2022년 시민과 학생 공모를 통해 탄생했다. 현재 SNS, 각종 행사 현장, 홍보 영상 등 다양한 채널을 통해 온·오프라인에서 활발히 활동하며 부산교육의 정책과 가치를 친근하게 알리는 역할을 하고 있다. 이러한 점에서 높은 평가를 받았다는 설명이다.


김석준 교육감은 "이번 페스티벌에서 좋은 성과를 거둘 수 있었던 것은 시민과 교육가족 여러분들의 관심과 사랑 덕분"이라며 "온·오프라인을 아우르는 홍보 활동으로 신뢰받는 부산교육의 가치를 더욱 널리 알리겠다"고 말했다.


시상식 현장에는 중국완구유아용품협회 메이원 이사, 대전관광공사 오세훈 단장, 대한민국 지자체 공공캐릭터 페스티벌 조직위원회 조태봉 위원장 등이 참석해 부션과 함께 기념사진을 남겼다.

부산교육 홍보 캐릭터가 대한민국 캐릭터 페스티벌 장려상을 받고 기념촬영하고 있다.

부산교육 홍보 캐릭터가 대한민국 캐릭터 페스티벌 장려상을 받고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
