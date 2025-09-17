본문 바로가기
박동식 사천시장, 자연보호 협의회와 소통 간담회 열어

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.17 09:23

박 시장 "현장의 목소리를
시정에 적극적으로 반영"

박동식 경남 사천시장이 자연보호 사천시 협의회 회원들과 소통 간담회 '사천 미래+ 우리가 함께 GREEN 내일'을 개최했다.


17일 사천시에 따르면 간담회에는 박동식 시장, 박주태 자연보호 사천시 협의회장, 그리고 각 읍·면·동 자연보호협의회 회장, 부회장, 총무 등 관계자들이 참석해 뜻깊은 시간을 가졌다고 밝혔다.

박동식 시장 사천시 자연보호 협의회와 소통 간담회 현장.

박동식 시장 사천시 자연보호 협의회와 소통 간담회 현장.

원본보기 아이콘

이번 간담회는 환경 보호와 지속 가능한 도시 발전을 위해 자연보호 사천시 협의회와 사천시가 함께 의견을 나누고 실질적인 협력 방안 등을 모색하기 위해 마련됐다.

또한, 환경보전 활동 강화에 대한 내용뿐만 아니라 시정 전반에 대해 폭넓은 의견 교환이 이뤄졌으며, 참석자들은 현장에서 느낀 어려움과 개선사항을 자유롭게 제안했다.


박동식 시장은 "이번 간담회는 자연보호 활동뿐 아니라 시정 전반에 대한 시민 여러분의 다양한 의견을 직접 듣는 소중한 자리였다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 시정에 적극적으로 반영해 시민이 체감할 수 있는 변화와 발전을 만들어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

