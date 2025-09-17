베스트크레딧플러스펀드, 수탁고 2500억 돌파

신한자산운용은 대표 채권형 상품인 '신한베스트크레딧플러스펀드'가 수탁고 2500억원을 돌파했다고 17일 밝혔다.

지난 4월 기존 '신한상대가치중기펀드'의 경쟁력을 높이기 위해 운용 전략을 전면 개편해 출시한 펀드다. 지난해 말 수탁고는 307억원이었다. 올해 들어 2300억원 이상 순유입되며 가파른 성장세를 보이고 있다. 19년 이상의 검증된 크레딧 분석 능력을 바탕으로 우수한 트랙 레코드에 기반한 결과로 풀이된다.

신한베스트크레딧플러스펀드의 15일 기준 최근 수익률은 6개월 2.25%, 1년 4.82%, 3년 17.58%, 연초 이후 3.53%를 기록하고 있다. 같은 기간 전체 채권형 공모펀드 평균 수익률(6개월 1.60%, 1년 4.33%, 3년 16.45%, 연초 이후 3.08%)을 웃돌고 있다.

신한베스트크레딧플러스펀드는 A- 이상 우량 신용채권에 선별적으로 투자해 이자수익과 자본차익을 동시에 추구한다. 평균 듀레이션은 1.5년 수준으로, 신한자산운용이 축적해 온 철저한 기업 분석 역량과 체계적인 리스크 관리 체계를 기반으로 저평가된 채권을 선별한다. 안정적인 초과수익 실현을 목표로 한다.

신한자산운용의 대표 국내 채권형 펀드 3종은 수탁고 4조원을 넘어섰다. 듀레이션 구간별 채권형펀드 라인업을 구축했다. 듀레이션 0.5년의 '신한초단기채펀드' 수탁고는 2조477억원에 달한다. 1년 수준의 '신한베스트크레딧단기펀드' 1조 7269억원, 1.5년 수준의 '신한베스트크레딧플러스펀드' 2661억원을 기록했다.

신한자산운용 채권운용3팀 정지원 팀장은 "미국 연준의 정책금리 인하가 가시화되면서 국내 역시 완화적인 통화정책 기조가 유지될 것으로 예상한다"고 말했다. 이어 "낮아진 국고채 금리 대비 상대적으로 절대금리 매력이 높은 신용채권 투자가 여전히 유효하다고 판단한다"고 덧붙였다.





