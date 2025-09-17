세계 보건의료 리더들, 서울서 '모두를 위한 의료 혁신' 논의

17일 서울신라호텔서 '2025 세계 바이오 서밋'

세계 각국의 보건 장·차관과 국제기구 수장, 백신·바이오기업 대표, 전문가들이 서울에 모여 의료 인공지능(AI)과 고령화, 바이오클러스터 등 보건의료 분야의 글로벌 의제를 논의한다.

보건복지부는 세계보건기구(WHO)와 공동으로 17일 서울 중구 장충동 서울신라호텔에서 '혁신에서 접근으로: 모두를 위한 의료 혁신'을 주제로 '2025 세계 바이오 서밋(WORLD BIO SUMMIT 2025)'을 개최한다.

세계 바이오 서밋은 보건 위기 대응과 인류 건강 증진을 위한 국제적 연대 필요성에 대한 공감대를 바탕으로 2022년 처음 시작한 국제행사다. 올해 제4회 서밋은 전날까지 진행된 APEC 보건과경제 고위급회의(HLMHE)와 연계해 개최되며 ▲의료 인공지능(AI)의 미래 ▲고령화&의료기술 ▲바이오클러스터 혁신 등 세부 주제를 포함한 의료 혁신 방안을 논의할 예정이다.

행사는 정은경 복지부 장관과 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장의 개회사와 함께 무스타파 페르자니 튀니지 보건장관, 에두아르도 페드로사 APEC 사무국장 등 국제기구와 각국 대표의 축사로 시작한다.

이후 서범석 루닛 대표를 좌장으로 하는 토론에는 필립 뒨통 국제의약품구매기구(Unitaid) 사무총장, 페니 셰익스피어 호주 보건부 차관보, 케이 조 영국 킹스칼리지런던 뇌과학과 교수, 크리스찬 로드세스 존슨앤존슨 제약부문 북아시아총괄 등이 참여해 의료 혁신 촉진 및 글로벌 확산을 위한 다양한 해법을 모색할 예정이다.

세션 1에서는 '의료 AI의 미래: 글로벌 협력과 지속 가능한 혁신'을 주제로 보건의료 분야 인공지능 관리 체계와 정책, 의료 AI 서비스 기술의 현재와 미래를 논의한다. 박기동 세계보건기구 서태평양지역 사무처(WHO WPRO) 데이터전략혁신국장, 차원철 삼성서울병원 디지털혁신 센터장, 란 발리서 이스라엘 클라릿헬스케어 서비스 CIO 등이 참석해 의료 AI에 대한 국제 거버넌스와 임상 현장에서의 의료 AI 활용 현황을 소개하고, 지속가능한 의료 AI 생태계 조성을 위한 국제사회의 역할을 논의할 계획이다.

세션 2에서는 '고령화 & 의료기술: 품격 있는 노년의 삶과 혁신'을 주제로 이윤환 한국노년학회장, 마사키 에미코 아시아개발은행(ADB) 수석 보건전문관, 박형순 한국과학기술원(KAIST) 교수, 모리쿠니 토비타 일본 준텐도대학교 교수, 김민영 분당차병원 교수 등이 참석해 AI와 로보틱스 기술이 융합된 에이지 테크(Age-Tech)의 발전 동향 및 전망을 살펴본다. 또 이러한 논의를 바탕으로 건강 노화에 대한 국제기준과 정책 환경을 점검하고 바이오·디지털 기술을 융합한 고령사회 혁신 모델을 탐색한다.

세션 3에서는 '바이오클러스터: 지역·경계를 넘어선 바이오 생태계 혁신'을 주제로 최윤희 산업연구원 선임연구위원을 비롯해 스티븐 조 전 노바티스 수석부사장, 한남식 영국 케임브리지대학교 밀너의약연구소 AI연구센터장, 카와마타 신 일본 고베대학교 과학기술혁신대학원 특임교수가 참석해 바이오클러스터의 지속가능한 발전 전략 및 글로벌 협력 방안, 국가별 특성을 고려한 맞춤형 클러스터 고도화 전략 등을 다룰 예정이다.

행사 기간에는 질병관리청, 국제의약품구매기구, 글로벌바이오인력 양성허브(GTH-B) 국제백신연구소(IVI) 등 공공기관과 국제기구가 주관하는 세미나 형식의 13개 부대행사가 진행된다. 또 국제 비영리기구, 바이오기업 등이 참여하는 11개의 비즈니스 부스도 운영될 예정이다.

정은경 장관은 "오늘날 전 세계는 AI, 첨단 바이오 기술의 비약적인 발전 속에서 보건의료 혁신과 형평성을 동시에 추구해야 하는 중대한 과제를 안고 있다"며 "한국 정부는 WHO와 함께 지리적·사회경제적 장벽을 넘어 전 세계 모두가 보건의료 기술 발전의 혜택을 향유할 수 있도록 '모두를 위한 의료혁신'을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>