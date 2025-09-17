본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

에어부산, 가을 여행객 대상 국내선 항공권 할인

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.17 08:41

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘여행가는 가을’ 캠페인 참여…부산·울산발 제주 노선 최대 2만원 쿠폰 혜택

에어부산(대표 정병섭)이 가을철 국내 여행객들을 위한 특별 할인 이벤트를 내놨다.


에어부산은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 국내 여행 활성화 캠페인 '여행가는 가을'에 참여해, 오는 10월 31일까지 국내선 항공권 할인 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 부산-제주, 울산-제주 노선을 대상으로 한다. 왕복 항공권 5만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰을 선착순 제공하며, 계정당 최대 4매까지 발급받을 수 있다. 쿠폰은 발급 직후 결제 단계에서 바로 적용할 수 있다.


탑승 기간은 10월 13일부터 11월 16일까지다. 쿠폰 발급과 사용 방법 등 세부 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱·웹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.


에어부산 관계자는 "가을 여행을 준비하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고 국내 관광 활성화에도 기여하기 위해 이번 프로모션에 참여했다"며, "다양한 노력으로 고객 만족도와 여행 수요 확대를 동시에 이끌어가겠다"고 말했다.

에어부산 가을 국내선 항공권 할인 프로모션 포스터.

에어부산 가을 국내선 항공권 할인 프로모션 포스터.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기