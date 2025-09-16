본문 바로가기
케데헌, 미국 빌보드 양대차트 동시 석권

이이슬기자

입력2025.09.16 17:18

2020년 BTS 이후 5년만

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸컷. 넷플릭스 제공

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 오리지널 사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 차트를 동시에 석권했다.


빌보드는 15일(현지시간) 예고 기사에서 OST 수록곡 '골든'(Golden)이 '핫 100'에서 5주 연속 1위를 차지했다고 밝혔다. 같은 주 '빌보드 200'에서도 처음으로 정상에 오르며 싱글·앨범 차트 동시 1위를 기록했다. K팝 OST가 두 메인 차트를 동시에 장악한 것은 2020년 12월 방탄소년단(BTS) 앨범 '비'(BE)와 타이틀곡 '라이프 고스 온'(Life Goes On) 이후 5년 만이다.

'골든'은 81위로 처음 진입한 뒤 12주 연속 '핫 100'에 머물며 23위, 6위, 4위, 2위, 2위, 1위 등을 거쳐 정상에 올랐다. 이번 집계 기간 스트리밍은 3380만회, 라디오 방송 점수는 2630만, 판매량은 8000건으로 집계됐다. 이 밖에도 '스트리밍 송' 차트에서 8주째 1위를 기록했고, '라디오 송' 차트 20위, '디지털 송 세일즈' 차트 3위에 올랐다.


OST 수록곡 '유어 아이돌'(Your Idol)은 4위, '소다 팝'(Soda Pop)은 5위, '하우 잇츠 던'(How It's Done)은 8위를 차지해 총 4곡이 '톱 10'에 진입했다.


'케데헌'은 케이팝 걸그룹이자 퇴마사 집단 헌트릭스와 보이그룹 악령 사자보이즈가 맞서 세상을 구하고 자신을 찾아가는 이야기를 그린다. 현재 넷플릭스 영화·TV 부문 통합 순위에서 역대 1위를 기록 중이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
