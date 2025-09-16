양주시,'2025 드론봇 페스티벌' 헬기탑승체험 참가자 모집

30일까지 250명 모집…11월 1일 광적면민, 2일 일반시민 탑승

경기 양주시가 오는 30일까지 「2025 드론봇 페스티벌」 '헬기탑승체험' 참가 희망자를 모집한다.

이번 헬기탑승체험은 민·관·군 상생의 의미를 더하기 위해 11월 1일에는 행사가 개최되는 광적면 주민 100명을, 11월 2일에는 일반 시민 및 관람객 150명을 대상으로 나누어 진행될 예정이다.

체험에 사용될 헬기는 육군 주력 기동헬기인 KUH-1'수리온'으로, 행사장인 가납리비행장에서 이륙하여 양주시청, 회천·옥정 신도시 상공을 거쳐 이륙지로 복귀하는 약 15분간의 코스로 구성된다.

신청을 희망하는 시민은 양주시 공식 홈페이지 또는 SNS채널을 검색하여 접속한 뒤, '2025 드론봇 페스티벌 헬기탑승체험' 안내 게시물을 참고하여 온라인으로 신청할 수 있다.

시 관계자는 "상공에서 양주시의 가을 풍경을 만끽할 수 있는 헬기탑승체험은 드론봇 페스티벌의 킬러 콘텐츠"라며 "관람객 여러분께 잊지 못할 추억을 선사할 이번 체험에 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

안전한 체험을 위해 만 12세 이하 아동, 만 70세 이상 고령자, 고소공포증ㆍ심신미약 등 지병이 있거나 임산부 등 상해 위험이 있는 경우 탑승이 제한될 수 있다.





