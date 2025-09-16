본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, 아프리카돼지열병 발생 살처분 농가 재입식 시작

이종구기자

입력2025.09.16 14:01

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 2024년 12월 16일부터 2025년 3월 16일까지 4차례 발생한 아프리카돼지열병(ASF)으로 살처분 조치와 사육이 제한되었던 농가들이 최근 재입식을 시작했다고 16일 밝혔다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

아프리카돼지열병(ASF) 발생 이후, 돼지를 살처분했던 농가들은 단계별 청소, 세척, 소독 및 방역시설 보완 등 엄격한 방역관리를 거쳐 재입식 절차를 진행하였다.


시는 재입식 농가가 안정적으로 운영될 수 있도록 정기적인 예찰과 농장 출입차량, 인력관리, 소독시설 운영 여부 등을 철저히 관리하고, 양돈농가를 대상으로 방역 교육 또한 병행할 예정이다.

양주시 관계자는 "이번 재입식은 피해 농가들의 새로운 출발을 의미한다"며 "농가 스스로도 방역수칙 준수에 만전을 기해주시기 바라며, 시에서도 끝까지 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


이번 재입식 조치를 통해 농가의 회생은 물론, 지역 양돈산업 정상화 등 긍정적인 효과가 기대된다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내며 관사서 버티는 군인들 한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

최태원 회장, '동거인 악성루머 제기' 유튜버들 무더기 고소·손해배상 청구

무법 주행 아산 자전거족은 촉법소년…경찰 무시, 어른들엔 손가락욕

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기