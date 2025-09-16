트럼프, 16~18일 '전례 없는' 두번째 영국 국빈방문

국왕 친필 초청장도 처음…"기술·원전 등 대규모 계약 전망"

도널드 트럼프 미국 대통령이 찰스 3세 영국 국왕의 초청으로 16일(현지시간) 영국을 국빈 방문한다.

오는 18일까지 사흘간 이어지는 트럼프 대통령의 영국 국빈 방문은 2019년에 이어 두 번째다. 영국이 전통적으로 미국 대통령을 2번째 임기에는 국빈 초청을 하지 않는다는 점에서 이례적인 일로 평가된다. 앞서 버락 오바마, 조지 W. 부시 전 대통령은 두 번째 임기에는 엘리자베스 2세 여왕으로부터 국빈 초청이 아닌 차담이나 오찬에 초청받았다.

키어 스타머 영국 총리는 트럼프 대통령이 재집권한 지 불과 5주 만인 지난 2월 백악관을 서둘러 방문해 찰스 3세 국왕의 국빈 초청장을 직접 전달했다. AP통신은 영국 왕실이 역사상 동일 인물을 두 차례 국빈 초청한 적이 없으며 국왕의 친필 사인이 담긴 서한으로 초청장을 보낸 것 역시 전례 없는 일이라고 전했다.

트럼프 대통령에게 영국 왕실은 단순한 외교적 파트너 이상의 의미를 지닌다는 평가가 나온다. 그의 어머니인 스코틀랜드 태생의 메리 앤 매클라우드 트럼프가 엘리자베스 2세 여왕의 대관식을 TV로 시청하며 황홀해했던 기억은 트럼프 대통령에게 깊은 인상을 남겼다. 그의 아버지 프레드가 "다 사기꾼들이야"라고 불평했던 것과 달리 트럼프 대통령은 어머니의 영향을 받아 영국 왕실의 화려함과 권위에 대한 동경을 키운 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령의 2019년 영국 첫 국빈 방문은 그의 첫 임기 중 가장 중요한 순간으로 남아 있다고 CNN은 전했다. 당시 보좌관이었던 피오나 힐은 트럼프 대통령에게 엘리자베스 2세 여왕과의 만남이 "인생에서 성공했다는 궁극적인 신호"였다고 회고했다.

트럼프 대통령은 16일 오후 부인 멜라니아 여사와 함께 영국에 도착할 예정이다. 워런 스티븐스 주영 미 대사와 국왕을 대신하는 헨리 후드 자작이 이들을 맞는다. 트럼프 대통령 부부가 17일 윈저성으로 이동하면 윌리엄 왕세자 부부가 이들을 먼저 맞이하고 다음으로 찰스 3세 국왕과 커밀라 왕비와 만난다. 윈저성과 런던탑에서는 예포가 발사된다. 17일 저녁 국빈 만찬에서 찰스 3세와 트럼프 대통령이 모두 연설할 예정이며 마지막 날인 18일에는 총리 별장인 체커스에서 트럼프 대통령과 스타머 총리가 회담한다.

영국 언론은 스타머 총리가 트럼프 대통령에 대한 이례적인 두 번째 국빈 초청으로 노린 실리를 챙길 수 있을 것인지 주목하고 있다. 스타머 정부는 출범 1년여 만에 지지율이 급락해 우익 포퓰리즘 정당 영국개혁당에 밀리고 있고, 앤절라 레이너 부총리, 주미 대사 등 주요 인사들이 구설 끝에 낙마하는 등 점점 궁지에 몰리는 상황이다. 그만큼 반전을 위해 경제 활성화에 집중하고 있다.

특히 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 런던 반이민 집회에서 과격한 발언을 쏟아낸 직후 이뤄지는 방문이라는 점에서 더 큰 주목을 받고 있다. 머스크 CEO는 당시 화상 연설을 통해 의회 해산과 정부 교체를 촉구한 바 있다.

한편 미국과 영국은 이번 국빈 방문 기간에 기술 및 원자력 프로젝트로 100억달러 이상 규모의 거래를 체결할 예정이라고 AFP통신이 전했다. 한 미국 고위 당국자는 체커스에서 트럼프 대통령이 스타머 총리와 회담에 미국 주요 테크 업계 CEO 상당수를 데려와 회의를 열 예정이라고 말했다. 미국 매체들은 엔비디아, 오픈AI 등 주요 기업 CEO가 포함됐다고 전했다. 앞서 영국 정부는 양국에서 원자력 프로젝트 승인에 걸리는 기간을 3~4년에서 2년으로 대폭 단축해 민간 거래와 투자를 활성화하는 협정을 체결할 계획이라고 밝혔다.





