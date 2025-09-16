본문 바로가기
[오늘의신상]오뚜기, '오뚜기 옛날잡채' 냉동제품 출시

구은모기자

입력2025.09.16 08:47

번거로운 잡채 조리, 단 9분만에 간편하게 해결

오뚜기 는 집에서도 간편하게 잡채를 즐길 수 있는 신제품 '오뚜기 옛날잡채' 냉동제품을 출시했다고 16일 밝혔다.


[오늘의신상]오뚜기, '오뚜기 옛날잡채' 냉동제품 출시
원본보기 아이콘

오뚜기 옛날잡채는 오뚜기 옛날 당면과 참기름을 사용해 더욱 깊은 풍미를 살렸다. 양파, 당근, 부추, 표고버섯과 국산 돼지고기가 듬뿍 담겨 건더기가 푸짐한 잡채 한 그릇을 완성할 수 있으며, 재료 손질과 간 맞추기 등 번거로운 과정 없이 전자레인지와 프라이팬으로 누구나 손쉽게 조리할 수 있다.

오뚜기 관계자는 "집에서도 수고로운 조리 과정 없이 잡채를 간편하게 즐길 수 있도록 이번 신제품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 소비자의 생활 패턴과 니즈에 맞는 간편식 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
